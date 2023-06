Gandini approva Garcia: “Conosce la Serie A e la sua Roma ha sempre espresso buon gioco”

"In Arabia è stato esonerato, credo con una buonuscita di un certo livello e, quindi, può permettersi un ingaggio al di sotto delle aspettative".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, nel corso della trasmissione SportitaliaMercato, in onda su Sportitalia, ha espresso la sua opinione su Rudi Garcia, ufficializzato oggi come nuovo allenatore del Napoli: "Garcia conosce il campionato italiano e ha fatto esperienze importanti. Comunque è uno che qui ha fatto bene, forse i tifosi del Napoli oggi non sono molto presi, ma la sua Roma ha sempre espresso un buon gioco. In Arabia è stato esonerato, credo con una buonuscita di un certo livello e, quindi, può permettersi un ingaggio al di sotto delle aspettative".