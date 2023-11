Garcia difende il 1T col Milan: "Non buttate tutto, abbiamo avuto la palla dell'1-1"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è tornato anche sulla sfida al Milan

Domani vedremo il Napoli del secondo tempo col Milan e non del primo?

"Non buttate tutto del primo tempo, abbiamo preso due gol sulle due prime azioni del Milan, non abbiamo fatto male male, dovevamo fare meglio sui due gol, ma abbiamo avuto anche la palla dell'1-1 ma ormai è passato e concentriamoci su domani. Ovviamente quando una squadra torna da 0-2 a quasi 3-2 all'ultimo il secondo tempo è stato migliore in termini di risultati. E' sempre meglio finire su una nota positiva".

La squadra deve capire meglio i momenti in cui salire tutti o difendere?

"Secondo me non è questo, se riguardate il primo tempo, abbiamo regalato tanti palloni agli avversari. Anche giocatori che di solito non lo fanno. Quando si perdono troppi palloni non puoi più attaccare e ti esponi di più. La chiave è giocare meglio col pallone senza regalare nulla agli avversari".