Garcia e gli obiettivi stagionali: "Prima di tutto entrare in Champions. Vediamo da quale posto..."

Nela lunga intervista concessa a DAZN (clicca qui), il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sugli obiettivi stagionali.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nela lunga intervista concessa a DAZN (clicca qui), il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sugli obiettivi stagionali.

Obiettivi per essere felice? "Il Napoli prima di tutto deve giocare la Champions anche l'anno prossimo, poi vediamo se quarto, terzo, secondo o primo. Vediamo. Poi in Champions serve una rosa forte, io ho fatto belle campagne Champions, anche la semifinale a Lione. L'Europa League è diversa, puoi concentrarti sul campionato perché il girone lo superi e dagli ottavi diventa serio, ma in Champions è il contrario, i giocatori sono fissi sulla Champions e devi dirgli che il pane quotidiano è il campionato. La Champions la fai tramite il campionato e dovremo essere bravi sulle due competizione e la rosa serve per avere due scelte".