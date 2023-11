Garcia e la differenza tra casa e trasferta: “Il Maradona deve ritornare un nostro punto di forza”

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia si è soffermato anche sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia si è soffermato anche sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta: “Domani dovremo fare di tutto per far sì che il Maradona torni un punto di forza per noi. I tifosi sono sempre stati fantastici, speriamo ci aiutino a vincere domani e non solo domani. E' un nostro obiettivo".