Garcia e le critiche: "Alcuni hanno esagerato, ma ringrazio tifosi che mi sostengono"

Nella conferenza stampa odierna caratterizzata da una critica costante ad una parte della stampa, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato poi interrogato sulla natura delle critiche nei suoi confronti.

Critiche nascono dall'amore per il Napoli.

"L'ho vissuto, ringrazio i tifosi che ho incrociato, mi hanno detto di non ascoltare e leggere nessuno. Non tutte le critiche vostre erano per questo, ma c'è stato qualcosa di esagerato? Io sono sereno e tranquillo. Ora so chi sono i miei amici ed i miei nemici (sorride, ndr)".