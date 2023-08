Garcia: "Ecco tutti i ruoli di Raspa. E col Cholito siamo armati: vedrete anche le 2 punte"

Nella lunga intervista odierna a DAZN, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sul ruolo di Giacomo Raspadori



Nella lunga intervista odierna a DAZN (clicca qui), il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche su Giacomo Raspadori ed il Cholito

Può fare l'esterno? "Certo, mezzala, esterno, trequartista, anche punta come ad Amsterdam, lo fece in modo importante. Dobbiamo avere la capacità di avere anche due punte, quando hai il Cholito sei armato. Victor è un trascinatore pazzesco, appena metti una competizione sul campo vuole vincere, porta la sua squadra, un po' come Cristiano chiama la squadra, fa la foto-ricordo, mi piace tanto, è tra i migliori centravanti al mondo. Ho letto che alcuni lo volevano, poche cose (ride, ndr). Potrebbe giocare solo offensivamente, ma difenda e pressa come un matto. Bellissimo. La qualità del gruppo è questa, non solo un gioco di qualità, ma lavorano".