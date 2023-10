Garcia, l'ex dirigente alla Roma: “Non è stupido, il Napoli tornerà a brillare”

Antonio Tempestilli, ex team manager della Roma ai tempi di Rudi Garcia è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

Antonio Tempestilli, ex team manager della Roma ai tempi di Rudi Garcia è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Garcia ha sempre avuto un buon rapporto con tutti i calciatori, soprattutto con i più anziani. A Roma le cose sono sempre andate bene durante il suo periodo. Chiaro che quando non vanno più bene possono aumentare le tensioni. Rudi è consapevole, non è stupido, sa che ha commesso degli errori. Ora si tornerà a brillare perchè il tecnico del Napoli sa affrontare anche le situazioni delicate”.