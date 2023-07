Garcia: "La stanchezza inizia a farsi sentire. Incredibile l’affetto che abbiamo ricevuto a Dimaro"

Alla vigilia di Napoli-Spal, seconda amichevole a Dimaro, ha parlato il tecnico azzurro Rudi Garcia.

Alla vigilia di Napoli-Spal, seconda amichevole a Dimaro, ha parlato il tecnico azzurro Rudi Garcia. Sarà il debutto dei big, di Osimhen e compagni arrivati in Val di Sole con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni per gli impegni in nazionale. Per loro Garcia pensa ad un utilizzo di 45 minuti. “La stanchezza del lavoro fatto in questi giorni comincia a farsi sentire” ha commentato prima di entrare in campo per l’allenamento pomeridiano.

Il tecnico si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto in questi otto giorni ed ha lodato il calore dei tifosi. “Qui non siamo a Dimaro Folgarida, in Trentino – ha chiarito – ma in una seconda casa del Napoli. È incredibile l’affetto che abbiamo ricevuto. Per noi è importante”.

Sarà un lunedì all’insegna dell’entusiasmo, Garcia durante la presentazione della squadra ha ribadito l’ambizione sua e del presidente e poi ha celebrato l’entusiasmo diffuso: "Mi ha stupito da quando sono arrivato questa felicità dei tifosi. Bellissimo! Grazie del vostro cuore e del sostegno alla squadra".