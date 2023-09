Garcia lancia Kvara: "180' in nazionale lo aiuteranno, appena starà bene torneranno i gol"

Rudi Garcia è stato interrogato su Kvaratskhelia e l'inizio di stagione a rilento a causa di problemi fisici.

A Kvara manca il gol da un bel po', come si lavora?

"Niente, è tornato ieri, ha giocato 180', hanno avuto difficoltà nella prima partita, un po' meglio nella seconda, ma non sono preoccupato per lui. Gli è mancato nel primo tempo con la Lazio per un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90' con la Lazio, ma due gare con la Georgia è una buona notizia per noi".