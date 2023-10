Garcia non ci sta: "Primi per tiri, possesso, corner ecc, dovremmo avere classifica migliore"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche su alcuni statistiche non favorevoli.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche su alcuni statistiche non favorevoli.

Il Napoli ha la sesta difesa ed in attacco ha concretizzato il 15% delle conclusioni. Cosa dà più fastidio?

"Le statistiche ti aiutano a capire o ti confermano ciò che vedi, noi siamo primi per possessi, tiri, corner ottenuti, primi in tante cose e la classifica dovrebbe essere migliore. Ho sempre detto che dobbiamo migliorare nel prendere di più la porta. Ho sempre detto che subiamo meno occasioni di tutti, ma prendiamo troppi gol anche se stiamo migliorando, a Berlino non abbiamo preso gol ed a Verona ne abbiamo preso uno di troppo. Ma siamo sulla buona strada".