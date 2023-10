Garcia: "Out Osimhen e Anguissa, ma non mi lamento. Ecco chi sostituirà Frank"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato anche delle assenze per la partita col Verona e non solo.

Ci saranno novità a Verona considerando anche le assenze?

"Non c'è fuori solo Osimhen, ma anche Anguissa, ma non sono uno che si lamenta, ho fiducia in chi giocherà e chi subentrerà. La rosa è costruita con 3 punte centrali, avete discusso su Raspadori e se la consideriamo punta centrale ne ho ancora due. Sono risorse importanti, sono giocatori diversi, posso usarli in gare diverse, momenti diversi, sono tranquillo con Giacomo e Giovanni, siamo coperti. A centrocampo è un po' diverso, abbiamo preso Cajuste per questo, anche come vice, può giocare mezzala ma anche regista e sostituirà Frank con carattere e qualità".