Garcia pronto a lanciare Raspadori: “Avrà spazio perché saremo camaleontici”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista a Sportitalia, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia si è soffermato sulla collocazione tattica di Giacomo Raspadori: "Inizieremo con il 433 ma la squadra dovrà essere più “camaleontica”. In ogni caso, per Raspadori ci sarà spazio, basta trovare le giuste soluzioni con la rosa che ho a disposizione. Modificando l'assetto anche a partita in corso".