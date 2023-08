Garcia racconta l'incontro con ADL: "Lui ed i suoi dirigenti sanno già tutto di te..."

Nella lunga intervista rilasciata a DAZN e trasmessa oggi, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato anche della prima cena con ADL.

Nella lunga intervista rilasciata a DAZN (qui la versione integrale) e trasmessa oggi, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato anche della prima cena con ADL.

Colloqui con ADL? Non faccio un powerpoint prima di parlare con i presidenti. Non c'è studio. Vado con la mia personalità, le mie idee, parlo con i presidenti, come accaduto a Lione, ovunque, ho la mia idea del calcio e se c'è sintonia, e sembra esserci stata, si va avanti. Il presidente ha poi la sua squdra, c'erano Chiavelli, Micheli, sanno tutto di te, se ti fanno venire sono interessati a quello che puoi portare.