Garcia rivela: "Dopo Napoli dovevo fare una scelta, ne parlai col mio staff"

Rudi Garcia presto presenterà la sua prima lista per il playoff di Nations League contro l'Ucraina come neo ct del Belgio. In un'intervista rilasciata a L'Equipe, l'ex tecnico di Roma e Napoli - oltre a parlare della sua avventura azzurra - ha spiegato di aver già stilato una pre-lista di 50-55 giocatori e apre le porte al ritorno di Thibaut Courtois: "Ho discusso di questo ruolo con Didier Deschamps e Walid Regragui, che conosco da molto tempo, avendolo visto esordire come giocatore nel Corbeil-Essonnes", spiega.

"È un lavoro diverso, dove passiamo da partite ogni tre o quattro giorni, 50-60 a stagione, a una dozzina quando non ci sono tornei importanti. Mi hanno detto che devo pensare all'essenziale e ottimizzare il mio tempo nell'organizzazione, le pre-liste, le liste, la logistica. Un allenatore ha bisogno di chiarezza, logica e buon senso".

Garcia, libero dopo il suo addio al Napoli nel novembre 2023, spiega che non ha esitato ad accettare l'offerta della Federcalcio belga quando si è presentata l'opportunità. Aveva puntato i Red Devils dopo la brusca fine della sua avventura in Italia: "Dopo Napoli, ho organizzato degli incontri con il mio staff e abbiamo esaminato cosa poteva interessarci, club o nazionali. Abbiamo parlato di quali potessero essere le possibili destinazioni", spiega. "Il Belgio era una di queste, c'era un desiderio. Ma ho avuto contatti anche con alcuni club".