Garcia smentisce: "Consiglio dei Saggi? Lo convoco sempre io, ma mi diverto a leggervi..."

Rudi Garcia è stato interrogato sul Consiglio dei Saggi, i summit con i leader dello spogliatoio, svelati proprio dal tecnico

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato sul Consiglio dei Saggi, i summit con i leader dello spogliatoio, svelati proprio dal tecnico che ha colto l'occasione per smentire i rumors su un incontro chiesto dai giocatori nelle scorse settimane.

Il Consiglio dei saggi di cui ha parlato è settimanale? Avviene singolarmente? Che confronto è?

"L'ho sempre fatto in tutti i club, a me piace, a volte per scherzare alcuni crearono un consiglio dei non saggi (ride, ndr). Posso dirvi che è dall'inizio della stagione che l'ho sempre convocato io, mai il contrario, ma mi diverto a leggere alcuni di voi".