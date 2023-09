Garcia su Lobotka: "Pensate non conoscano il Napoli? Domani lo marcheranno a uomo"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato nuovamente su Lobotka ed il suo inizio di stagione.

Si parla tanto della posizione di Lobotka, ma non è vero che gioca meno palloni. Lei è contento di lui?

"L'abbiamo ritrovato fisicamente con la Lazio, è stato il migliorare, facendo giocare anche gli altri, al di là dei contropiedi della Lazio tra il 60 e 75' ma lo vedo bene, è un giocatore importante per noi, L'ha detto lei, toccherà palloni come nel passato sapendo che affrontiamo chi ci guarda, domani a Genova troveremo un centrocampo che farà marcatura individuale anche sugli altri centrocampisti. Non è importante se tocca o meno 100 palloni, ma che gli altri facciano anche bene, poi se si smarca bene e fa giocare gli altri va bene, ma ho già detto che avere un solo piano è pericoloso. Se hai un solo bomber da 40 gol e altri 0 o uno solo che fa uscire palla da dietro, quando non c'è o è infortunato? Servono anche gli altri".