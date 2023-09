Garcia su Natan: "Ha smaltito un fastidio e fatto il lavoro saltato in ritiro. Ma dimenticate Ostigard..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato nuovamente su Natan ed ha voluto citare anche Ostigard.

Natan tra i pochi rimasti, quanto è stato prezios il lavoro? E' pronto?

"Abbiamo fatto un lavoro preciso per lui, personalizzato, il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l'abbiamo messo a fuoco lavorando. E' arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo, ma siete fissati su Natan (ride, ndr), ma tutti gli altri sono pronti e sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, Cajuste, Kvara, Elmas, almeno hanno giocato molto e sono pronti".