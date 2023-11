Garcia su Osimhen: "Ecco cosa mi dicono i medici e quando tornerà"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sul rientro di Osimhen che è ancora in Nigeria.

Il programma di Osimhen?

"S'è accordato con la società, io l'ho sentito per messaggio, i dottori mi assicurano che sta seguendo il programma, tutto va bene e sarà con noi settimana prossima. Non è che non mi interessa, ma che sia Osimhen o Russo (giovane aggregato, ndr), infortunati insieme, non possono giocare e quindi mi concentro su chi può giocare".