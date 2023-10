Garcia su Rrahmani: "Quasi pronto, ma non vada in nazionale per infortunarsi di nuovo!"

Rudi Garcia s'è soffermato sulla situazione di Rrahmani, al rientro dopo l'infortunio col Kosovo ed in vista di una nuova convocazione.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato sul rientro degli infortunati soffermandosi sulla situazione di Rrahmani, al rientro dopo l'infortunio col Kosovo ed in vista di una nuova convocazione.

Rrahmani recupera almeno per la panchina? Gollini e Juan Jesus?

"Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E' quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90' nelle gambe. Non siamo in urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l'importante è che non vada in nazionale altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema".