Garcia su Zielinski out: “Siete intelligenti, non ho niente da dire”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski quest'oggi non è stato convocato per l'amichevole contro l'Augsburg, si tratta di un infortunio di mercato? Risponde così alla domanda posta da Sky Sport, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, al termine del test vinto contro i tedeschi: "Siete intelligenti, non ho nulla da dire di più. Io sono contento, le cose vanno avanti. Speriamo che nell’ultima gara contro l’Apollon possiamo avere una squadra che somiglierà a quella che inizierà”.