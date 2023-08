Garcia sui nuovi: "Brasile è diverso, ma sono pronti ad iniziare o entrare dalla panchina"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sui nuovi acquisti Natan e Cajuste.

I nuovi arrivati sono pronti e sullo stesso piano dei compagni?

"Cajuste giocava in Francia, un paese europeo, ma non parla la lingua come Natan, per lui un po' più difficile perché arriva dal Brasile, campionati lì sono differenti. Lasciamogli un po' di tempo per adattarsi, capire cosa mi aspetto da loro, imparando anche dai compagni. Sono contento però di loro, del loro impegno, hanno solo bisogno di un po' di tempo. Conto su di loro, possono iniziare o pure uscire dalla panchina, ma sono pronti".