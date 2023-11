Garcia sull'Union: "Difficile, ricordate col Real? Se mettiamo il collettivo davanti vinceremo"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato delle insidie della gara con l'Union Berlino

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato delle insidie della gara con l'Union Berlino: "Nessuna gara è facile, perché è la Champions League. L'avversario non è in buon momento, ma quando incontri una delle squadre dei cinque maggiori campionati che si è qualificata per la Champions vuol dire che non incontri una piccola squadra.

Noi ci aspettiamo una partita difficile, lo dimostra anche il match col Real Madrid. Se mettiamo il collettivo davanti vinceremo".