Garcia sulla Lazio: "Ha urgenza di punti, mi aspetto una squadra più chiusa"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, si è soffermato anche sulla Lazio nella conferenza stampa della vigilia della partita: "E' una squadra di qualità, poi non so, hanno zero punti e urgenza di punti, non so cosa aspettarci, ma una squadra più chiusa e dobbiamo gestire anche questa situazione e creare spazi. Non importa chi abbiamo di fronte, ma noi in primis, gestire la gara ed in questo non siamo ancora al 100% ma si migliora perché alcuni tornano con una preparazione più completo grazie alle prime due gare.

Qualcuno ha finito la preparazione durante le gare, normale non essere al 100%, ma soprattutto perché dobbiamo durare, non è che a novembre ci fermiamo e si riprende fiato. Si gioca pure a Natale e bisogna durare e perciò conta la rosa e non solo un 11".