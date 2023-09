Garcia torna sulla Lazio: "Poco concreti! Dovevamo segnare dei gol prima dei loro 2 tiri!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia in un passaggio è tornato nuovamente sul ko contro la Lazio.

Napoli primo per possesso e tiri tentati, è soddisfatto di quanto visto finora?

"Abbiamo vinto le prime due, non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e quando puoi fare gol devi farli, con efficacia, pure ad inizio ripresa col tiro di Zielinski. Almeno ha preso la porta, il problema delle ultime due è aver preso poco la porta. Dobbiamo gestire tutta la gara con qualità, ma quando non è così quando siamo al meglio devi segnare e metterti al riparo se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol".

ADL ha detto c'è molto da lavorare, per lei quanto c'è da lavorare?

"Il presidente ha ragione, c'è una striscia lunga di partite, dobbiamo mostrare già di aver fatto lavoro importante, ma tanto altro c'è da fare e migliorare. Avere il possesso e palleggiare è una delle qualità, ma dobbiamo sfruttarlo al meglio e finalizzare. Bisogna prendere la porta, non basta tirare. Ogni 3 giorni ovviamente c'è meno tempo per lavorare con la squadra, ma si può sempre migliorare".