Garics sponsorizza Theate: "Uno che prende le redini della difesa in mano"

© foto di Giacomo Morini

Gyorgy Garics, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Theate? Mi piace, le prestazioni parlano da sole, è uno che prende le redini in mano della difesa. Mazzocchi? Non dipende dal modulo, ma di come si troverà con la squadra. Quando ero al Bologna stavo benissimo coi miei compagni e il modulo non c’entrava nulla sul nostro rendimento”.