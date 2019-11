Garics su Lavezzi: "Un pazzo, ricordo che subito dicemmo 'ma dove l'hanno pescato?'"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro György Garics che ha parlato anche dell'addio al calcio di Lavezzi: "Il primo ricordo è 'ma dove l'hanno pescato?', Marino aveva occhio, prese dal niente giocatori che hanno fatto la storia recente del club. Devo ringraziarlo perché prese anche me, non dimenticherò mai quel ritiro in Austria. In allenamento capimmo subito che aveva grandi colpi, così come la sua pazzia in senso positivo".