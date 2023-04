Garlando: "Curioso di capire cosa ha studiato Spalletti, sarà molto tattica ma non noiosa"

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte: "Il fascino di questa vigilia è legato anche ai tanti dubbi che ci sono, difficile pronosticare come verranno sciolti. Lo 0-4 in campionato ha forse incrinato qualche certezza del Napoli e potrebbe aver ammorbidito il Milan, di certo l’assenza di Osimhen pesa, perché il Napoli perde la profondità che è forse la sua arma migliore, Spalletti dovrà essere bravissimo a riscrivere il copione. Il Napoli è stato bravo a rialzarsi subito contro il Lecce, anche se fisicamente il Milan, pur pareggiando con l’Empoli, mi è sembrato più in forma degli azzurri. Tuttavia in una cornice come San Siro e in una gara di Champions la testa tira fuori delle energie che il corpo non sa di avere.