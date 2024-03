Garzya sul Bari: “Finchè ci sarà ADL non punterà alla Serie A”

"Il Bari, finché non sarà venduto, rischia campionati anonimi, non saranno mai costruite rose per andare in A".

Nel corso della trasmissione di TMW Radio Piazza Affari, nella puntata di ieri, è intervenuto l’ex calciatore e ora allenatore Luigi Garzya, che non ha solo parlato delle competizioni europee, ma si è concentrato anche sul Bari, dove ha giocato dal 1996 al 2000.

Il Bari di Iachini parte forte, ma arrivano poi due sconfitte e un pari contro lo Spezia. È una squadra così diversa da quella di Mignani e Marino?

“Credo proprio di no, soprattutto sotto l'aspetto del gioco. Ma questo anno è un annata così, hanno cambiato tre allenatori, tre moduli di gioco... non è una questione di allenatore. È una squadra costruita male, e costruita per raggiungere una tranquilla salvezza, perché non può competere con le altre, il gap c'è ed è inutile nasconderlo. I tifosi si aspettavano qualcosa di diverso, lo scorso anno a due minuti dalla fine erano in Serie A, e chiaramente pensava in una squadra più forte dell'anno prima per centrare la promozione. Ma è evidente che non sarà mai così, con il fatto delle multiproprietà è un casino; ma il tifoso non ce la più".

ADL non sapeva quindi delle rivalità che corrono tra Napoli e Bari?

"Lui è un imprenditore, nemmeno ci pensa a certe cose, è un grandissimo imprenditore ma non bada a determinati aspetti: e questa non è una cosa bella, anche perché si parla di una delle più importanti città del sud, anche a livello calcistico. Il Bari, finché non sarà venduto, rischia campionati anonimi, non saranno mai costruite rose per andare in A".