Gasperini in conferenza: "Napoli non ha tirato molto, l'ha decisa Kvara! Vedo bene Napoli in Champions"

L'Atalanta cade al Maradona, col Napoli che si impone con le reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. Queste le parole in conferenza di Gian Piero Gasperini . Avete subito il Napoli per tanto tempo? "Anche il Napoli non ha tirato molto. È stata una gara controllata dalle difese, una gara accorta, perchè i punti cominciano a pesare molto. Stavamo conducendo una gara giusta, con la Lazio avevamo subito molto meno. La bravura di Kvara ha cambiato la partita, come è giusto che sia con le grandi squadre. Potevamo fare meglio nelle ripartenze. Ho visto delle prestazioni molto importanti dei singoli, con questo spirito faremo un bel finale di campionato".

Meglio in trasferta quest'anno che in casa... "Sicuramente fa parte delle nostre caratteristiche. Da qui alla fine del campionato dobbiamo fare meglio in casa dove giocheremo diverse gare".