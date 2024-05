"Gasperini sarà il nuovo allenatore!", l'annuncio di De Luca in diretta radio

Diego De Luca, giornalista di Radio Crc, ha parlato della panchina azzurra dando una notizia in diretta radio

Diego De Luca, giornalista di Radio Crc, ha parlato della panchina azzurra dando una notizia in diretta radio: "Le voci su Conte sono sempre più insistenti, io però ho altre notizie. Per me il nuovo allenatore sarà Gasperini. Mi arriva una notizia da dicembre sul tecnico dell'Atalanta".