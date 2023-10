Gatti stende Djuric senza rosso, Alvino: "New Chiellini! Impunito solo perché gioca alla Juve!"

Così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato l'incredibile silenzio del VAR sul colpo a palla lontana di Gatti su Djuric

"Gatti is the new Chiellini … esente dalla giusta e meritata punizione solo per la maglia che indossa", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato l'incredibile silenzio del VAR sul colpo a palla lontana di Gatti su Djuric che ricorda tantissimo quanto fece su Kvaratskhelia.