Gattuso alla Uefa: "Apprezzo Setien e siamo simili, per gioco e metodologia di lavoro"

La sfida del campo tra Napoli e Barcellona sarà anche quella delle panchine tra Rino Gattuso e Quique Setien. L'allenatore azzurro ha tessuto le lodi del collega in un'intervista alla UEFA: "Conosco molto bene Setien, l'anno scorso ho perso in casa col Milan quand'era al Real Betis. Poi abbiamo pareggiato da loro. Lo seguo dai tempi del Las Palmas perché fa il tipo di calcio che piace a me, col palleggio dal basso. L'ho seguito, sono anche andato a dare un'occhiata ai lavori che fa e ci assomigliamo un po', a livello di metodologia e preparazione degli allenamenti. Da parte mia c'è molto apprezzamento".