Gattuso: "Cavani? Non gioca da 3 mesi. Non sono calmo, altrimenti sarei morto"

Gennaro Gattuso ha commentato la sconfitta di ieri contro l'Atletico Madrid, la seconda consecutiva per il suo Valencia: "Per vincere una partita devi fare gol. La squadra ha corso molto, ha pressato e non è facile farlo perché la stanchezza arriva prima. Dobbiamo migliorare e riuscire a giocare con la stessa mentalità per 95 minuti". L'allenatore italiano ha poi parlato di Cavani e del possibile arrivo di Gil: "Cavani è un giocatore che non gioca da tre mesi, lo staff medico deve aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo tutti. Vedremo in che condizioni sarà. Sono calmo per il ritorno di Bryan Gil? Essere calmi equivale ad essere morti. Dove vivono mio padre e mia madre si dice così. Nessuno è calmo".