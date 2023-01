Gattuso: "Giornali dicevano che Napoli di Ancelotti non stava bene fisicamente. Non ci parliamo da un anno"

Questa la rivelazione di Rino Gattuso, attuale tecnico del Valencia, che racconta ai microofoni As del rapporto col tecnico del Real

"Ho parlato con Ancelotti, l’ultima volta un anno fa". Questa la rivelazione di Rino Gattuso, attuale tecnico del Valencia, che racconta ai microofoni As del rapporto col tecnico che aveva sostituito al suo arrivo al Napoli: "Quando giocavo, vivevo già da allenatore. Quando vedo che una persona che ti dà tutto vado al fuoco per lui. Quando ho visto qualcosa che non mi è piaciuto negli spogliatoi ho parlato per il bene della squadra, non per me stesso. Il rapporto era questo. Ora il rapporto è un po’…" si ferma Gattuso lasciando intendere che qualcosa si sia rotto tra i due.