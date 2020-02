Gattuso sul Torino: "Fortissimo fisicamente, servirà una battaglia e giocherà solo chi è al 100%"

Nella conferenza stampa odierna (qui), Rino Gattuso s'è soffermato a lungo sul Torino e la necessità di affrontare la gara rispettando l'avversario.

Grande dispendio di energie con il Barcellona, poi ci sarà anche l'Inter. Col Torino in casa c'è bisogno di una sollecitazione mentale? "Da parte mia e dello staff c'è l'esigenza di far scendere in campo chi è al 100% per una gara difficile, giochiamo con una squadra fisicamente molto molto forte, deve giocare chi può battagliare perché ci sarà da battagliare per le loro caratteristiche".

Che Napoli per mettere in difficoltà il Torino? "Da battaglia, sapendo soffrire, il Torino è molto forte fisicamente, tra le più forti, non è in un momento positivo ma dobbiamo rispettare l'avversario".

In casa tanti punti persi con le medio-piccole, come tirare fuori la stessa gara con le big? "Non lo so, la prepariamo bene, in casa l'andamento non è il massimo, non so come fare e me lo chiedo spesso. Proviamo ad entrare nella testa dei giocatori, ma in questo momento tutti dobbiamo avere la consapevolezza di questo, il Barcellona è il passato, ora dobbiamo pensare a Belotti, Zaza, Ansaldi, Nkoulou, è vero che il Torino non vince da tanto ma ha giocatori importanti e dobbiamo concentrarci su chi affrontiamo".