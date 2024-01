Gautieri: "Il Napoli sta facendo mercato già per il futuro"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore allenato da Sarri

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore allenato da Sarri e che ha giocato con Mazzarri all’Empoli: “La finale di Supercoppa? Penso che stiamo parlando di un signor allenatore come Mazzarri, credo che il Napoli sia in buone mani. Quando subentri ad annata in corso qualche problemino puoi averlo. È stato bravo a non snaturarsi, sta proponendo la sua difesa a 3 dopo aver ritrovato la condizione mentale. Bisogna solo trovare le soluzioni dal punto di vista offensivo. Devi creare situazioni per mettere in difficoltà gli avversari perché è nelle qualità di questi giocatori.

Anche la Lazio ha assenze importanti come Zaccagni e Immobile. Penso che il Napoli stia facendo mercato sia per il presente che per il futuro. Il Napoli ha una rosa importante e se la può giocare contro tutti. Ha trovato una situazione mentale giusta, in fase di non possesso prima soffriva e adesso se la può giocare con tutti.

L’anno scorso il Napoli non ha mai preso il cosiddetto cazzotto per reagire perché è sempre stato padrone del campo, mentre in Supercoppa ha fatto una grandissima partita sotto l’aspetto caratteriale e prima dell’espulsione di Simeone, secondo me ingiusta, il Napoli è stato perfetto sotto l’aspetto tattico. Mazzarri ha dato una mentalità importante ai giocatori che sanno soffrire. Non ci dimentichiamo che Mazzarri è un grandissimo allenatore e si è dimostrato una persona intelligente capendo dove dover intervenire”.