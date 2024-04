Gautieri: “Lindstrom non è un esterno, può fare questi altri due ruoli”

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico Gaetano

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? il Napoli non può cambiare modulo, Lindstrom può fare sia il trequartista o l’interno di centrocampo lavorandoci. Ha qualità, ha l’ultimo passaggio e viene spesso tra le linee. Bisogna solo capire dove collocarlo, per me non è un esterno. Al Napoli va rifondata la situazione, anche se qualche giocatore interessante c’è. Io rifonderei tutto, ne terrei solo tre o quattro”.