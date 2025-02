Gautieri: "Politano prezioso, è completo. Forse non lo sapeva..."

vedi letture

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal,in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nessuno s’aspettava la sconfitta dell’Inter di ieri, la Fiorentina ha meritato sotto tutti gli aspetti. Ora l’Inter deve rincorrere il Napoli che sta facendo un campionato straordinario e non si può più permettere di fare qualche passo falso.

L’Inter, per la rosa che ha, ci ha anche abituato a rincorse incredibili, ma ora il campionato diventa fantastico. Politano? Oggi gli esterni di Conte lavorano come quelli che erano con Sarri, tipo Insigne e Callejon. Politano sta ragionando da quinto, da quarto di centrocampo ed è diventato un calciatore completo. Poi nel finale di gara ci sta che la qualità venga a mancare per il sacrificio che fa. Oggi Politano è un giocatore importante e nemmeno lui sapeva di esserlo secondo me”.