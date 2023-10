Gautieri: “Senza Kim devi cambiare qualcosa, giocare più basso e poi ripartire con Osimhen”

Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore di Napoli, Roma e Atalanta, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore di Napoli, Roma e Atalanta, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Senza Kim il Napoli non può più giocare con la linea alta, l’abbiamo visto che tutti gli avversari verticalizzano. Bisognerebbe accettare che bisogna giocare più bassi e poi ripartire con Osimhen. Senza Kim devi cambiare qualcosa”.