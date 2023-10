Gautieri: “Va data massima fiducia a Garcia. E anche i giocatori devono aiutarlo”

Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri, fresco di visita a Trigoria.

“Sto girando per i campi: sono stato a Roma a fare un giro a Trigoria e ho visto qualcosa di eccezionale sotto l’aspetto dell’organizzazione". Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri, fresco di visita a Trigoria.

Che impressione ha avuto di Mourinho?

“Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona. Mi ha fatto una grande impressione, non conoscevo la persona e in quel poco che abbiamo parlato mi ha dato l’idea di essere umile e mi ha messo in condizione di parlare”.

I risultati però deludono.

“Ha avuto qualche problema di infortuni. Il valore si conosce. Ha fatto qualche passo falso ma penso che per la squadra che ha, c’è tutto per rialzarsi. Ma uno come Mourinho non si può contestare”.

Arranca anche il Napoli.

“Va data massima fiducia ad un allenatore come Garcia. È un tecnico valido. Trovo scorretto il mal contento che c’è stato tra i giocatori, che invece devono aiutare il proprio allenatore”.