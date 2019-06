Gazzetta, Monti: "Allan davvero vicino al PSG, ma come si sostituisce?"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Il valore di mercato di un calciatore è dettato da ciò che ha realizzato nell'ultima stagione e sicuramente Zapata ha fatto meglio di Icardi. Antonio Conte non vuole ripartire da Icardi. L'unica cosa che giustificherebbe un'inversione a U da parte di De Laurentiis, che non ha mai operato in questo modo, è data dalla sua stagione. In valore assoluto Icardi preferito su Zapata, anche se l'ultima stagione dice il contrario, ma dobbiamo ricordare che Duvan è pur sempre un giocatore di Gasperini, non voglio faccia la fine di Castagne o Caldara. Ilicic è il giocatore giusto, anche a livello di calcio internazionale, è arrivato nel pieno della sua maturità, ha sempre avuto talento".



ALTRI NOMI - "E' vero che il Napoli ha bisogno di una punta, ma non come titolare, un'alternativa a Milik o Mertens, ha bisogno più di un esterno/seconda punta/trequartista. Penso arriverà Lozano. Non mi aspetto colpi sensazionali, Lozano è un bravissimo giocatore, ma tra giocatori di talento e bravissimi giocatori, passa qualche milione. Spero il Napoli non ceda Allan, Koulibaly o Insigne. Penso che Allan sia veramente vicino al PSG, almeno questo è quello che arriva dalla Francia, se così fosse, come lo sostituisci uno come Allan? Dovrebbe investire 70-80 milioni, ma il Napoli ha un basso monte ingaggio”.