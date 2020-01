Gazzetta - Tabù San Paolo: non si vince in serie A da ottobre, Insigne non segna da maggio

Lorenzo Insigne, con quel mezzo sorriso che apre all’ottimismo, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che le due reti realizzate al Perugia, seppur su calcio di rigore, gli hanno restituito un po’ di quelle certezze che gli erano venute meno negli ultimi mesi. Con Rino Gattuso il suo rendimento è in evoluzione, ma non è ancora ai massimi livelli anche se l’allenatore giura che ci arriverà quanto prima: "Intanto, in campionato, il Napoli non vince al San Paolo dal 19 ottobre (Verona 2-0), mentre il capitano non segna dal 5 maggio scorso, contro il Cagliari. Due tabù da cancellare, che daranno un senso alla sfida con la Fiorentina".