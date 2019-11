Gazzetta, Vernazza replica con la classifica sulla qualità della vita: “Napoli 104esima"

Un tweet per 'napolisti acritici', dice lui. Un tweet assurdo, aggiungiamo noi, e volto probabilmente solo a giustificarsi per l'articolo pieno zeppo di luoghi comuni scritto nei giorni scorsi (clicca qui) sulla Gazzetta dello Sport. Sebastiano Vernazza su Twitter si rivolge così ai tifosi azzurri: "Tweet per napolisti acritici. ⁦Italia Oggi e La Sapienza di Roma hanno appena pubblicato il report sulla qualità della vita in città e province italiane. Napoli è 104a. Invece di guardare il dito, e di accodarvi a mestatori e retori da due soldi, concentratevi sulla luna".

