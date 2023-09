Genoa, Badelj: "Napoli forte e favorito per lo scudetto. Ma ho fiducia in noi"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"C'è poco da dire, sono forti e sono tra i favoriti per lo scudetto. Ma io ho fiducia nella mia squadra". A parlare in questi termini del Napoli è Milan Badelj, protagonista oggi di un'intervista concessa a Il Secolo XIX. Durante la chiacchierata con il quotidiano ligure, il centrocampista del Genoa spende parole al miele anche per Mateo Retegui: "Ci sono grandi aspettative su di lui, giustificate.

In area è molto forte ma noi gli siamo grati perché in questo momento si sta dando tanto da fare lontano dall'area, in fase difensiva. Toccherà a noi aiutarlo poi a giocare nelle posizioni in cui riuscirà a stare più vicino alla porta. Come siamo riusciti a fare in quella mezzora a Roma".