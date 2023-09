Genoa, Gilardino: "Sosta utile per rifiatare in vista del Napoli"

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in esclusiva per i colleghi di Telenord della squadra rossoblu

"La soddisfazione più grande è essere riusciti ad entrare nella storia di questa società, tutti coloro che hanno partecipato alla storica promozione della scorsa stagione".

A cosa è servita maggiormente questa pausa per le Nazionali?

"Abbiamo avuto qualche giocatore in Nazionale, abbiamo lavorato sia sotto il punto di vista tecnico-tattico che fisico. Ci ha permesso di rifiatare qualche giorno prima di prendere lunedì la preparazione in vista del Napoli".