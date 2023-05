Genoa in A un anno dopo, Marco Rossi: "Non era facile! Ricordate il Napoli di ADL?"

Marco Rossi, storico ex capitano del Genoa, oggi club manager del Grifone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Marco Rossi, storico ex capitano del Genoa, oggi club manager del Grifone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX sul ritorno in Serie A del club rossoblù maturato nelle ultime settimane: "Le parole di Zangrillo e di 777 Partners mi avevano dato fiducia, la società ha lavorato bene e ha creato i presupposti per risalire subito. Poi ci sono stati i momenti difficili. Però li abbiamo superati, tutti insieme. Ë stata una grande impresa, tornare subito in alto non è mai facile. Il Napoli di De Laurentiis rimase due anni in C1 prima di essere promosso".