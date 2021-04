Genoa, l'ex azzurro Pandev a sorpresa: "Dopo gli Europei potrei ritirarmi"

L’attaccante del Genoa Goran Pandev, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Benevento, arrivato proprio grazie ad una sua doppietta.

Sei più felice per il raggiungimento dei 100 gol o rammaricato per la mancata vittoria?

“Era importante vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo andati due volte in vantaggio e pensavo di vincerla, ma il Benevento ha fatto la sua partita e si è difeso bene. Queste partite le dobbiamo vincere, non siamo ancora salvi. Dobbiamo ricaricare le energie in questi due giorni e pensare allo scontro salvezza di sabato”.

Che soddisfazione è segnare 100 gol in Serie A?

“Un bel traguardo, sono felice e non me lo aspettavo di fare così tanti gol perché non sono una prima punta. Sono felicissimo, perché ho raggiunto questo record con la la maglia della squadra più antica d’Italia”.

Ci sono novità sul tuo futuro?

“Non lo so: adesso è importante pensare alla salvezza, poi parlerò con il presidente e con il direttore. La mia idea è di finire dopo l’Europeo, ma fisicamente sto bene. Vedremo dopo l’Europeo”.