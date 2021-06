Genoa, Preziosi dichiara guerra allo spezzatino: "Il sì non passerà mai in Assemblea"

"Sono assolutamente contrario, 14 voti non li prenderanno mai, non è possibile ridurre il calcio in questa maniera, nessuna possibilità che possa avvenire, io e altre società siamo contrarie". Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi - ai microfoni Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 - esclude che il progetto di DAZN di trasmettere una Serie A completamente in modalità 'spezzatino' con nessuna partita in contemporanea venga approvato oggi dalla Lega Serie A. "Credo che solo sei-sette club siano favorevoli, facevano parte di una coalizione a favore di DAZN. I voti si contano e non si pesano, quindi è impossibile, sarà bocciata".

Spazio anche al mercato, con Preziosi che si concentra sulla rosa per la prossima stagione: "Noi perdiamo parecchi giocatori a fine contratto e dovremo rimpiazzarli. Ci vedremo in questi giorni con il mister Ballardini per capire quali possono essere i sostituti adatti al suo gioco. Scamacca? Sapevamo che non ci sarebbe stata la possibilità di riscattarlo. Fin dall'inizio siamo stati chiari. Il giocatore ritorna al Sassuolo, è un attaccante di grandissime prospettive".

Infine, il presidente del Genoa torna sul tema della possibile cessione del club: "Tutto comincia e tutto finisce, bisogna solo capire il momento giusto. E si ci sono interlocutori che possano assicurare al Genoa il futuro che si merita".