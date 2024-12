Genoa, Vieira a Dazn: "Meritavamo il pari! Sono contento: quando giochi come nel 2T si vince"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli.

Avete subito tanto il Napoli nel primo tempo, ma nella ripresa è stato un bel Genoa.

"Sì, abbiamo fatto meglio nella ripresa. Credo che siamo andati un po' più alti e aggressivi e mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a fare il gol, perché meritavamo il pareggio. A fine partita ho detto ai giocatori che se continuiamo a giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, si vince anziché perdere".

Nel primo tempo c'era quest'idea per poi reagire nella ripresa, o è stata una lettura sbagliata?

"L'abbiamo fatto contro il Milan, abbiamo preso il pareggio. Contro queste squadre che giocano per vincere lo scudetto, credo che il primo tempo mancava un po' di aggressività, però la qualità dell'avversario mette in difficoltà. Nella ripresa abbiamo dimostrato coraggio, visto una squadra che voleva mettere un avversario in difficoltà e quindi sono molto felice del secondo tempo. Anche io come allenatore ho imparato tantissimo sulla squadra".

Sulla prestazione di Vitinha?

"Erano due mesi che non giocava, però stava lavorando bene in allenamento e volevo portare un po' più di giocatori offensivi per avere unpo' più di gente davanti la porta. Credo che Vitinha può portare ancora tantissimo alla squadra. Non era facile per lui perché nel primo tempo abbiamo fatto fatica a difendere davanti, però lui ha fatto una partita importante e questo è positivo per noi".

Oggi Balotelli ha sfiorato il suo primo gol col Genoa...

"Quando vedi com'è entrato lui, Thorsby, Norton... Sono giocatori che hanno portato energia e qualità. Mario sta facendo bene, sta giocando bene e deve continuare così".