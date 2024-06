Georgia, Kvara: "Non mi sento nervoso, sognavo di affrontare CR7. Gli chiederò la maglia"

vedi letture

"Sară una partita difficile, ma noi siamo più motivati perché loro hanno la garanzia di passare alla fase successiva".

Alla vigilia della sfida con il Portogallo, decisiva per il passaggio agli ottavi di Euro 2024 della Georgia, l'attaccante del Napoli e stella della sua nazionale Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa: "Sară una partita difficile, ma noi siamo più motivati perché loro hanno la garanzia di passare alla fase successiva. Tutto è possibile, dobbiamo fare di tutto per sfruttare questa occasione. Cercheremo di aggiungere un'altra pagina alla storia.

Non mi sento nervoso per affrontare Ronaldo, anzi, sognavo di giocare contro di lui. Ronaldo non gioca più in Europa ed è bello incontrarlo a livello di Nazionale, sono motivato e spero di avere la sua maglia.

Giocare contro Pepe sarà una grande sfida. Faremo del nostro meglio per segnare. Ogni giocatore è pronto a dare il massimo. Abbiamo vinto o avremmo potuto vincere tante volte. Domani giocheremo per vincere!

Non ricordiamo i momenti inutilizzati negli ultimi minuti, ma sappiamo anche che possiamo sempre fare la differenza. E triste che Leao non possa giocare contro di noi, ma allo stesso tempo è bello. Meritavamo di più, era possibile fare più punti.

Con la Repubblica Ceca ci siamo sentiti come se stessimo giocando in Georgia. Giocherò dove deciderà l'allenatore. In generale gioco principalmente sulla fascia. Cercherò di fare del mio meglio contro il Portogallo".